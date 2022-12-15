Специальная комиссия вынесла решение о сносе 35 незаконных строений в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Решением специальной комиссии 35 объектов (9 капитальных и 26 нестационарных) в Симферополе признаны незаконными и подлежат сносу.

- В случае невыполнения предписания, запускается механизм принудительного демонтажа. При этом в дальнейшем понесенные расходы взыскиваются с нарушителя, - цитирует КИА председателя комиссии, первого замглавы администрации Симферополя Олесю Силантьеву.

Напомним, ранее Алуштинского бизнесмена заставили снести незаконный торговый павильон. Нарушитель просрочил установленный для сноса срок, ввиду чего суд постановил о взыскании с него исполнительского сбора.

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