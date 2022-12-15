По проливу действует штормовое предупреждение 15 декабря Фото: Виталий ПАРУБОВ

По Керченскому проливу 15 декабря вновь объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Однако паромы продолжают ходить штатно.

- По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер до 12-15 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с ночи на 9 октября по 15 декабря через пролив в обе стороны было перевезено почти 45 тысяч пассажиров, более 31 тысячи единицы автотранспорта и 3 543 железнодорожных вагона. Паромами в обе стороны за указанный период выполнено 1054 рейса.

Ранее сообщалось, что автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года, пустые грузовики - в декабре 2022 года.

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