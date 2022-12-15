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НовостиПолитика15 декабря 2022 10:09

Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Депутаты Госсовета РК в середине октября узаконили о возможность признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан
Екатерина НАЗАРОВА
Квартиру президента Украины Зеленского в поселке Ливадия, что под Ялтой, включили в список имущества, которое подлежит национализации

Квартиру президента Украины Зеленского в поселке Ливадия, что под Ялтой, включили в список имущества, которое подлежит национализации

Фото: Александра Тимощенко

Крымские власти намерены национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

- Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим, - сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, депутаты Госсовета Крыма в середине октября узаконили о возможность признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан.

Ранее в Крыму национализировали компанию «Мегастрой». В собственность республики перейдут четыре складских здания, спиртохранилище, нежилое помещение и земельный участок площадью более 21 тыс. кв. м.

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