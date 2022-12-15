Минтранс: движение грузовиков по сухопутному маршруту в Крым осуществляется в штатном режиме

Движение грузовиков в Крым по альтернативному маршруту через новые российские регионы осуществляется в штатном режиме Фото: Виктория МИНАЕВА

Движение грузовиков в Крым по альтернативному маршруту через новые российские регионы осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Движение грузовых автомобилей по альтернативному автодорожному маршруту Таганрог – АПП «Весело-Вознесенка» – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Чонгар – Джанкой осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать возможность использования этого маршрута.

Ранее сообщалось, что 15 декабря по Керченскому проливу вновь объявили штормовое предупреждение, однако паромы продолжают ходить штатно. С момента возобновления работы переправы через пролив перевезли почти 45 тысяч пассажиров и более 31 тысячи единиц автотранспорта.

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