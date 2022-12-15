В симферопольском микрорайоне Хошкельды до конца года достроят ливневки

В микрорайоне Хошкельды до конца текущего года завершат строительство ливневки Фото: Иван Макеев

В микрорайоне Хошкельды до конца текущего года завершат строительство ливневки.

- Объект непростой, на отдельных участках требовалось заглубление до шести метров для обеспечения необходимого уклона, - рассказал в эфире «‎Радио Крым» начальник департамента капстроительства администрации Симферополя Антон Давиденко.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Толстого в Симферополе начнется в 2023 году и продлится 1,5 года. Дорожники расширят проезжую часть и обновят инженерные коммуникации. На улице расширят проезжую часть, обновят инженерные коммуникации, в том числе под землю спрячут многочисленные навесные провода и кабели.

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