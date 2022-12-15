Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 14:36

В Симферополе на автобусных остановках появились QR-коды

Отсканировав код, пассажиры могут узнать номера маршрутов общественного транспорта, начальные и конечные точки, а также промежуточные остановки и интервал движения
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на автобусных остановках появились QR-коды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отсканировав QR-код, размещенный на автобусном расписании или на остановочном павильоне, пассажиры могут узнать номера маршрутов общественного транспорта, начальные и конечные точки, а также промежуточные остановки и интервал движения.

– В перспективе работа такого механизма предполагает взаимодействие с системой ГЛОНАСС, – отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что на маршруте №89 в Симферополе увеличили количество автобусов. Решение принято по многочисленным просьбам жителей села Мирное

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50