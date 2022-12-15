Крым отправил участникам СВО партию предметов гигиены и лекарств

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82 15 декабря из Крыма в зону проведения СВО отправилась партия лекарств и предметов гигиены, а также инструменты

15 декабря из Крыма в зону проведения СВО отправилась партия лекарств и предметов гигиены, а также инструменты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Сегодня отправили военнослужащим партию предметов гигиены и лекарств. Кроме того, передали инструменты: топоры, лопаты, шуруповерты и многое другое, – написал он.

Накануне Крым передал бойцам очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи. На передовую отправились бронежилеты и бронекаски, генераторы, бензопилы, тепловые пушки, теплое белье и одеяла.

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