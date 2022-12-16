В Евпатории привлекли к ответственности парня, запустившего фейерверк

Евпаторийца доставили в отдел полиции, где составили на него административный протокол Фото: Артем КИЛЬКИН

В Евпатории привлекли к административной ответственности 29-летнего парня, запускавшего салют во время действия запрета на использование пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Сотрудники ОМВД России по Евпатории в вечернее время заметили группу молодых людей, один из которых, несмотря на запрет, применил пиротехническое изделие фейерверк, не относящееся к пиротехническим изделиям, соответствующим первому классу опасности, - говорится в сообщении.

Евпаторийца доставили в отдел полиции, где составили на него административный протокол. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Напомним, с 9 сентября 2022 года были внесены изменения в указ главы РК от 24 февраля 2022 № 32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», касающиеся запрета на использование в Крыму фейерверков.

Напомним, крымчанам официально разрешили использовать пиротехнические изделия в новогоднюю ночь. Ограничения не будут действовать с 31 декабря по 1 января.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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