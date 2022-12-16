Студенты КФУ разработали приложение и выиграли миллион рублей

Оценивало навыки студентов представительное жюри. Фото: пресс-служба КФУ

13-15 декабря на базе Физико-технического института Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского прошел хакатон «Первый».

Организаторами мероприятия выступили Крымский федеральный университет и ИТ-компания «АйСи8», предоставившая свой кейс и общий призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

Хакатон был направлен на разработку решения по отслеживанию нахождения сотрудников на рабочем месте. Мероприятие создано в целях совершенствования подготовки ИТ-специалистов в Республике Крым.

Заявки на участие подали 16 команд, среди которых были учащиеся нескольких структурных подразделений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Фото: пресс-служба КФУ

Заявки на участие подали 16 команд, среди которых были учащиеся нескольких структурных подразделений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, а также студенты колледжа при Физико-техническом институте КФУ.

Задачей участников - разработка мобильного приложения по отслеживанию перемещения гостей и сотрудников офиса при помощи Wi-Fi. Команды делали проекты для двух операционных систем, составляли бизнес-анализ, программировали, трестировали программы.

Оценивало навыки студентов представительное жюри, в состав которого вошли как специалисты АйСи8, так и преподаватели Крымского федерального университета.

По итогам Хакатона главный приз в номинации «Лучший проект» и 400 тысяч рублей получила команда Зоря Групп.

Еще четыре команды стали лучшими в номинациях: «уникальность», «лучшая концепция», «лучшая реализация» и «дизайн».

Для справки: IC Eight (АйСи8) входит в состав инвестиционного холдинга ICGroup, основанного предпринимателем Павлом Кузнецовым в 2021 году. В IC8 работает более 100 ИТ-специалистов. В портфеле компании более 30 цифровых продуктов, применяемых во многих сферах бизнеса – цифровой офис, мобильные приложения, тарификаторы услуг, системы по управлению ресурсом рабочих и мониторингу элементов инфраструктуры.