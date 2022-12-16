В Ялте возобновил работу маршрут №25

Фото: yalta.rk.gov.ru

В Ялте с 16 декабря возобновляется движение общественного транспорта по маршруту №25. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Схема движения маршрута «ул. Блюхера, 40 – «Поляна Сказок». От улицы Блюхера первый рейс отправляется в 6:50, от ТЦ «Конфетти» последний рейс – в 20:10, – говорится в сообщении.

Маршрутки будут ходить с интервалом в 40 минут.

Ранее сообщалось, что на маршруте №89 в Симферополе увеличено количество автобусов. Решение принято по многочисленным просьбам жителей села Мирное.

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