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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:39

В Ялте возобновил работу маршрут №25

Интервал движения составит 40 минут
Дмитрий Коренев
Фото: yalta.rk.gov.ru

Фото: yalta.rk.gov.ru

В Ялте с 16 декабря возобновляется движение общественного транспорта по маршруту №25. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Схема движения маршрута «ул. Блюхера, 40 – «Поляна Сказок». От улицы Блюхера первый рейс отправляется в 6:50, от ТЦ «Конфетти» последний рейс – в 20:10, – говорится в сообщении.

Маршрутки будут ходить с интервалом в 40 минут.

Ранее сообщалось, что на маршруте №89 в Симферополе увеличено количество автобусов. Решение принято по многочисленным просьбам жителей села Мирное.

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