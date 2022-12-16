Подвижной состав автобусов в Крыму к 2023 году обновится не менее чем на 75%

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Крыму продолжается плановое обновление подвижного состава автобусов. По планам, в 2023 году будет обновлено не менее 70-75% данного вида транспорта.

- Мы закупили порядка 600 автобусов, которые уже вышли на маршруты в городах и районах республики. До конца года будет поставка еще порядка 100 единиц, которые поэтапно в 2023 году будут выходить на маршруты, - рассказал РИА Новости Крым первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Работы выполняются по плану, однако, как заметил Лукашенко, процесс продвигается не так быстро, как хотелось бы. Причина тому - санкции, из-за которых нет возможность закупать импортный транспорт. В этих условиях возросла нагрузка на отечественных производителей.

Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день в Джанкойском, Раздольненском, Кировском и Симферопольском районах Крыма автобусный парк обновился практически на 90-100%.

Напомним, в Ялте возобновил работу маршрут №25. Интервал движения составит 40 минут.

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