Минжилполитики Крыма: запущена дополнительная горячая линия для вынужденных переселенцев из Херсона

Фото: t.me/mgsnrk

Запущена дополнительная горячая линия для обращения граждан, вынужденно покинувших город Херсон и часть Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

– Телефоны горячей линии: +7-982-593-65-84, +7-982-593-66-43 (оплата согласно тарифному плану оператора МТС), – говорится в сообщении.

С понедельника по четверг линия работает с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

Кроме того, в связи с большим количеством обращений ведомство опубликовало памятку, раскрывающую основные вопросы получения государственного жилищного сертификата.

Фото: t.me/mgsnrk

Фото: t.me/mgsnrk

Фото: t.me/mgsnrk

Напомним, в Крыму с конца октября принимают заявления от беженцев из Херсона и Херсонской области на получение выплат и жилищных сертификатов.

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