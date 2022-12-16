25-летнего крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

25-летнего крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

- Находясь возле местного магазина, публично в присутствии иных граждан, громко включил в своем автомобиле песню «Червона калина», являющаяся гимном Украинской организации «Украинская повстанческая армия»* <...>, а также громко выкрикивал лозунги указанной запрещенной экстремистской организации, - говорится в сообщении.

*«Украинская повстанческая армия» - организация, запрещенная в РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму житель Смоленской области отделался условным сроком за вымогательство у супруги 100 миллионов рублей несуществующего долга. Он сломал женщине ребра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50