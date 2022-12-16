Глава Крыма обсудил с премьером Южной Осетии расширение двустороннего сотрудничества

Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Крым

В Крыму с двухдневным рабочим визитом находится делегация Республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Крыма.

Глава РК Сергей Аксенов в ходе встречи с южноосетинской делегацией напомнил, что в 2019 году между Крымом и Южной Осетией было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. На I квартал 2023 года запланировано подписание нового плана работы – отмечается, что он затронет все направления деятельности, в том числе экономику, промышленность, сельское хозяйство, культуру, образование и спорт.

– Уверен, что нынешний визит откроет новые возможности для Республики Крым, предпринимателей Южной Осетии и российских предпринимателей, работающих в Крыму, – сказал Аксенов, добавив, что взаимодействие между двумя республиками будет продолжено.

В свою очередь премьер Южной Осетии выразил надежду, что все предложения будут проработаны и реализованы в ближайшее время.

Напомним, в конце ноября Крым с рабочим визитом посетил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

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