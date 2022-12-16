Мурадов: Крым и Южную Осетию свяжет автобусный маршрут

Прорабатывается вопрос о запуске автобусного маршрута между Южной Осетией и Крымом Фото: Евгения ГУСЕВА

Прорабатывается вопрос о запуске автобусного маршрута между Южной Осетией и Крымом. Об этом рассказал в ходе сегодняшней встречи представителей российского региона и закавказской страны зампред Совета министров Крыма - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

– У нас много, конечно, вопросов, связанных с коммуникациями. Мы договорились, что будем прорабатывать автобусный маршрут, потому что народ Южной Осетии любит Черное море, ездит сюда периодически. Чтобы этот маршрут организовать, нужно предпринять соответствующие усилия, – заявил Мурадов.

Напомним, в Крыму с двухдневным рабочим визитом находится делегация Республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым. В ходе сегодняшней встречи стороны обсудили расширение сотрудничества между российским регионом и закавказской страной. На I квартал 2023 года запланировано подписание нового плана работы, который затронет все направления деятельности, в том числе экономику, промышленность, сельское хозяйство, культуру, образование и спорт.

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