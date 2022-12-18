Аксенов: Крым готов предложить Белоруссии использовать свои порты в качестве южных морских ворот ЕЭАС

По словам Аксенова, в текущем году сотрудничество между Крымом и Белоруссией вышло на новый уровень. Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Власти Республики Крым готовы предложить Белоруссии использовать свои порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

По словам Аксенова, до конца года планируется заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Крыма и Витебским облисполкомом, сейчас идут переговоры о времени подписания этого документа. Кроме того, Белоруссия рассматривает крымские производственные площадки для локализации своих сборочных производств.

– Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза, – сказал глава Крыма.

Он также отметил, что в текущем году сотрудничество между Крымом и Белоруссией вышло на новый уровень. Так, в июле на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно подписан протокол о намерениях сотрудничества между Совмином Крыма и Витебским облисполкомом.

– В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск», – добавил Аксенов.

Ранее Сергей Аксенов рассказал ТАСС, что готовность Соборной мечети Крыма превысила 85%. Сейчас на объекте проводятся внутренняя и фасадная отделка, осуществляется подключение к инженерным сетям, а также благоустройство территории

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50