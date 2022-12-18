Аксенов: готовность соборной мечети Крыма превысила 85%

Строительно-монтажные работы планируют завершить в следующем году. Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Готовность Соборной мечети Крыма превысила 85%, строительно-монтажные работы планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Сейчас проводится внутренняя и фасадная отделка здания, подключение к инженерным сетям, а также благоустраивается территория, – рассказал он в интервью ТАСС.

Аксенов добавил, что на объекте трудится более 120 человек.

Весной текущего года председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа рассказал, что строительство Соборной мечети тормозят санкции - для продолжения работ необходимы материалы, которые завозятся из-за границы.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе Симферополе строится шестой год. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, последний раз – на середину 2023 года. По поручению президента РФ Владимира Путина содействие в завершении строительства оказывают правительства России и Крыма. Предполагается, что храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.

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