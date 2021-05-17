Владимир Путин поручил правительству РФ достроить Соборную мечеть Крыма

Строительство Соборной мечети началось семь лет назад - в октябре 2016 года Фото: Архив "КП"

По поручению президента России Владимира Путина правительство страны поможет с завершением строительства Соборной мечети в крымской столице. Работы должны закончить до 1 октября, говорится в документе по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

- Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым и с привлечением заинтересованных организаций оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству Соборной мечети в Симферополе, - отмечается на сайте Кремля.

Ответственными за работы были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава республики Сергей Аксенов. Они должны отчитаться о выполненных работах до 1 октября.

Площадь симферопольской мечети составит 5,7 тысячи квадратных метров. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед намазом. На территории мечети смогут находиться до 2,6 тысячи человек.

Напомним, в марте к президенту обратился заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Он рассказал, что масштабное строительство уже близится к концу и на месте ведутся отделочные работы. Тогда местный замглавы мусульманской церкви пригласил Путина принять участие в церемонии открытия мечети. Президент, в свою очередь, пообещал, что постарается принять участие в мероприятии.

Строительство Соборной мечети началось семь лет назад - в октябре 2016 года. За это время сроки окончания проекта несколько раз переносились, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Завершить строительства планировали в следующем году.

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