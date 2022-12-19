В Ялте красные колпаки Деда Мороза надели на фонари: 5 фото Массандровского пляжа в декабре 2022

На Массандровском пляже все фонари в красных колпаках. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самый популярный пляж Ялты принарядили к Новому году. Наиболее популярный декор – красные колпаки Деда Мороза.

На Южном берегу Крыма чувствуется приближение Нового года.

Этим незатейливым головным убором украсили столбы освещения. Получился целый взвод праздничных фонарей.

Эйфелева башня пока еще без праздничного убранства. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Правда Эйфелева башня пока стоит без традиционного шарфика и шапочки.

- Иностранка же, вот пусть и померзнет, - то ли шутя, то ли всерьез объяснил мужчина в форме секьюрити.

Ялтинский Ван Гог. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А вот местную достопримечательность Ван Гога не стали обижать – на голове нидерландского художника-постимпрессиониста красуется красный колпак.

Хоть желающих нырнуть в Черное море, где вода всего 12 градусов тепла, маловато, но на Массандровском пляже довольно много вальяжно прогуливающейся публики. Здесь можно вволю надышаться пропитанным йодом воздухом, полюбоваться безбрежными морскими далями и насладиться шумом прибоя.

Главный символ зимних праздников - елочки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Несмотря на межсезонье, работают и прибрежные кафе и ресторанчики, которые и вносят солидную лепту в праздничную атмосферу: елочки, хвойные венки и разнообразные финтифлюшки.

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