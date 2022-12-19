Двое жителей Вологды обворовали территорию Братского кладбища в Севастополе

Братское кладбище - воинское захоронение в Севастополе, на южном склоне холма, возвышающегося на Северной стороне города. Фото: "Яндекс.Карты"

В Севастополе задержали двоих жителей Вологды, которые украли электроинструменты на сумму 30 тысяч рублей с территории Братского кладбища.

- Ночью 61-летний житель Вологды и его 31-летний приятель, имеющий за плечами 12 судимостей за кражи, грабежи и угоны, отогнули защитную решетку и разбили окно в здании администрации городского кладбища, затем проникли внутрь, где похитили четыре электрических инструмента и скрылись, - сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

Сдав украденное в комиссионные магазины, злоумышленники потратили вырученные деньги на продукты и спиртное. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывшего первого замруководителя депздрава Севастополя осудят за ущерб бюджету в 20 миллионов рублей. Также он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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