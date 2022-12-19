Водитель «ЗАЗ» погиб, врезавшись в дерево, по дороге из Коктебеля в Феодосию

Фото: МЧС по РК

18 декабря на автодороге Коктебель - Феодосия произошло смертельное ДТП с участием легковушки, водитель которой не справился с управлением и врезался в дерево. Информация об инциденте поступила в дежурную часть в 16.28.

- Водитель легкового автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы МЧС по Республике Крым.

Шофер получил несовместимые с жизнью травмы.

Напомним, четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Кировском районе Крыма 16 декабря. Одну из пострадавших пришлось деблокировать из машины с помощью спецоборудования.

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