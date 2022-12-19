Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Кировском районе Крыма 16 декабря

сотрудниками МЧС Крыма были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП. Фото: МЧС по РК

В минувшую пятницу в районе села Золотое Поле Кировского района Крыма произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Информация об аварии поступила в 14.35.

- К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена пожарной части с. Приветное в составе 2-х человек и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ-21112» и «ВАЗ-21115», - говорится в сообщении.

Фото: МЧС по РК

Всего в ДТП получили травмы четыре человека, одну из пострадавших пришлось деблокировать из машины с помощью специнструмента. Все четверо были доставлены в больницу.

Напомним, днем ранее еще человека пострадали в ДТП на «Тавриде» с участием грузовика с прицепом. Водитель и пассажир автомобиля «‎Рено Симбол» были доставлены в ближайшее медучреждение с травмами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму спасли двух человек, застрявших в автомобиле после ДТП на скользкой дороге 13 декабря

Пострадавших вызволили и эвакуировали к машине скорой помощи (подробнее)