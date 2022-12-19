Крым получил 31 новый автомобиль скорой помощи

Фото: ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи"

Для ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» закуплен 31 автомобиль скорой медицинской помощи.

- Все полученные автомобили скорой медицинской помощи уже зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию, - цитирует «Крымская газета» пресс-службу госучреждения.

Общая стоимость закупленных машин превышает 140 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что крымские медорганизации получили 49 автомобилей «Lada Granta». Их направили в 19 учреждений. Наибольшее количество единиц транспорта (по восемь) переданы в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу и Бахчисарайскую ЦРБ.

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