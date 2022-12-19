В больницу имени Семашко в Симферополе поступило новое оборудование для реабилитации пациентов

На новом оборудовании пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию после перенесенных травм или заболеваний и восстанавливать утраченные функции организма. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе поступило новое оборудование для реабилитации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

– Стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» дооснащается медицинским оборудованием. До конца 2022 года в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за счет федеральных средств для отделения будет закуплено 56 единиц дорогостоящего оборудования общей стоимостью более 120 млн рублей. На сегодня в отделение поступило 24 единицы оборудования, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

На новом оборудовании пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию после перенесенных травм или заболеваний и восстанавливать утраченные функции организма.

В начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения Крыма поступило 100 единиц медицинского оборудования. Его распределили по учреждениям здравоохранения Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя и Феодосии.

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