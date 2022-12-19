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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 14:29

Крымчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за повторный запуск квадрокоптера

Использовать беспилотные воздушные суда на всей территории Республики Крым на время проведения СВО заперщено
Екатерина НАЗАРОВА
За нарушение запрета на использование квадрокоптера к ответственности привлечены два правонарушителя, один из них - повторно

За нарушение запрета на использование квадрокоптера к ответственности привлечены два правонарушителя, один из них - повторно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнегорский районный суд привлек к ответственности двух граждан за нарушение действующего в Крыму запрета на запуск квадрокоптеров. Один из них был оштрафован повторно.

Так, 38-летний нарушитель, не внявший запрету впервые, был наказан на три тысячи рублей, а 18-летний парень, нарушивший запрет повторно, теперь заплатит 15 тысяч рублей.

- Физическим и юридическим лицам запрещено запускать и использовать беспилотные воздушные суда на всей территории Республики Крым на время проведения СВО, - напомнили в пресс-службе суда.

Ранее крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он прилюдно прослушивал гимн запрещенной в РФ организации и выкрикивал националистические лозунги.

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