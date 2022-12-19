Крымчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за повторный запуск квадрокоптера

За нарушение запрета на использование квадрокоптера к ответственности привлечены два правонарушителя, один из них - повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнегорский районный суд привлек к ответственности двух граждан за нарушение действующего в Крыму запрета на запуск квадрокоптеров. Один из них был оштрафован повторно.

Так, 38-летний нарушитель, не внявший запрету впервые, был наказан на три тысячи рублей, а 18-летний парень, нарушивший запрет повторно, теперь заплатит 15 тысяч рублей.

- Физическим и юридическим лицам запрещено запускать и использовать беспилотные воздушные суда на всей территории Республики Крым на время проведения СВО, - напомнили в пресс-службе суда.

Ранее крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он прилюдно прослушивал гимн запрещенной в РФ организации и выкрикивал националистические лозунги.

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