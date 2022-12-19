На главной ели Симферополя зажгли новогодние огни 19 декабря - видео

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

На главной ели Симферополя, установленной на площади имени Ленина, вечером 19 декабря зажгли новогодние огни. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вот так в столице Крыма проходят последние предновогодние недели - без снега, но с предпраздничным настроением. Хотя с утра погода припорошила улицы города белым и пушистым, сейчас от него ничего не осталось. Кроме морозного воздуха о зиме в Крыму напомниют лишь новогодние декорации.

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