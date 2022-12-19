Путин рекомендовал выдавать героям СВО земли в Крыму и Подмосковье

Согласно документу, участки будут выделяться военнослужащим, представленных к госнаградам за заслуги в ходе участия в СВО, а также семьям погибших бойцов
Фото: Екатерина НАЗАРОВА
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья бесплатно предоставлять земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано в понедельник на официальном портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, участки будут выделяться военнослужащим, представленных к госнаградам за заслуги в ходе участия в СВО, а также семьям погибших бойцов.
Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков.
Напомним, 14 декабря депутаты Госсовета Крыма внесли изменения в республиканский закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный участок земли, был дополнен участниками специальной военной операции.
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