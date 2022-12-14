Госсовет Крыма принял закон о наделении землей участников СВО

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Сегодня, 14 декабря, депутаты Госсовета Крыма внесли изменения в республиканский закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». Как сообщил в своем телеграм-канале глава РК Сергей Аксенов, перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный участок земли, дополнен участниками специальной военной операции.

– Перечень дополнен следующими категориями: ветераны боевых действий, направленные для обеспечения выполнения задач или принимающие участие в СВО; инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО; члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, – написал Аксенов.

Он отметил, что обязательным условием для получения надела является наличие постоянной регистрации на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года. В случае смерти участника СВО надел могут получить члены его семьи.

Чтобы получить земельный участок, участник СВО должен встать на учет по месту регистрации на территории Крыма, подав заявление в орган местного самоуправления и приложив к нему документы, подтверждающие прописку и статус ветерана или инвалида боевых действий.

Ранее сообщалось, что власти Крыма начали формировать фонд земельных участков, которые будут бесплатно выделены участникам спецоперации. Так, уже определены участки в Сакском и Черноморском районах республики, все они расположены у моря.

Напомним, в сентябре Сергей Аксенов поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей, позднее эту меру поддержки распространили на добровольцев. Раненым в ходе СВО военным из Крыма выплатят от 100 до 200 тысяч рублей. Семьи погибших военнослужащих получат выплату в размере 1 млн рублей.

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