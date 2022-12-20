Керченская паромная переправа возобновила работу после улучшения погоды

Керченская паромная переправа возобновила работу с улучшением погодных условий Фото: Дмитрий СТЕШИН

Приостановленная 19 декабря из-за непогоды работа Керченской паромной переправы возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

- По состоянию на 06.00 часов 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, действующих штормовых предупреждений по проливу на 20 декабря нет.

Напомним, что движение по Крымскому мосту вновь перекроют 21 декабря на время проведения очередного этапа ремонтно-восстановительных работ.

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