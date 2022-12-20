Севастополец сдал телевизор экс-любовницы в ломбард ради выпивки - видео

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе задержали 40-летнего местного жителя, который открыто вынес из дома бывшей сожительницы телевизор и сдал его в ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что вечером 40-летний местный житель, ранее судимый за разбой и оскорбление представителя власти, подкараулил в подъезде дома 24-летнюю дочь своей бывшей сожительницы, вместе с ней зашел в квартиру и открыто похитил телевизор, - говорится в сообщении.

Девушка пыталась его остановить, напомнив, что техника приобреталась не за его счет, однако мужчину это не остановило. Сдав телевизор в ломбард, он потратил вырученные деньги на выпивку и еду. Похищенное в результате вернули законной владелице, а мужчине теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое жителей Вологды обворовали территорию Братского кладбища в Севастополе. Награбленное злоумышленники сдали в ломбард.

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