Севастопольца осудили на 16 лет колонии за инструкции по производству наркотиков

Еще двух лиц, принимавших непосредственное участие в изготовлении «‎запрщенки», приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма приговорил севастопольца, распространявшего инструкции по изготовлению наркотиков, к 16 годам лишения свободы.

- [Он] предоставил третьим лицам подробную информацию по производству наркотического средства <...> и указания, которые поспособствовали серийному производству наркотического средства в особо крупном размере в специально оборудованной химлаборатории в одном из районов Республики Крым, - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что ранее мужчина уже был судим. В этот раз отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, двух лиц, принимавших непосредственное участие в изготовлении «‎запрщенки», приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму был задержан участник организованной группы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Мужчина отправил в Симферополь более 5,5 килограмма мефедрона.

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