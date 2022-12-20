Крымскому Центру крови нужны доноры с отрицательным резус-фактором

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает доноров с отрицательным резус-фактором. Фото: пресс-служба Минздрава РК

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает доноров с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

– В настоящее время в учреждении создан большой запас всех групп крови с положительным резусом, в то время как имеется необходимость пополнения запасов донорской крови с отрицательным резусом, – говорится в сообщении.

Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00 по адресу: город Симферополь, улица Киевская 37/2 (остановка «Университет культуры»). Уточнить информацию можно по номеру +7 (978) 917-20-25.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделений Росгвардии пополнили фонд донорской крови в Крыму на 25 литров. Вместе с росгвардейцами в донорской акции приняли участие сотрудники ОМОН «Беркут» и СОБР «Халзан».

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