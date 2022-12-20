Экс-руководитель Корпорации развития Крыма назначен сенатором Совфеда РФ от Запорожской области

Дмитрий Ворона. Фото: kr82.ru

Бывший руководитель Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона занял должность сенатора Совфеда Российской Федерации от Запорожской области.

- Представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич, - цитирует «Крым 24» врио губернатора региона Евгения Балицкого.

Дмитрий Ворона с октября 2020 года по февраль 2022 года являлся главой Корпорации развития Крыма, после занимал пост советника главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Напомним, ранее был назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма. Должность занял экс-депутат Ялтинского городского совета Альберт Куршутов.

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