Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

В Детском парке Симферополя завершается установка веревочного городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

– Все работы на объекте подрядная организация завершит в этом году, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

Напомним, на монтаж веревочного городка и обновление скейт-площадки в Детском парке Симферополя выделено 47 млн рублей.

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