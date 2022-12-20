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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:42

В Белогорском районе Крыма открыли два новых ФАПа

В ближайшее время в районе откроются еще три фельдшерско-акушерских пункта
Дмитрий Коренев
Фото: Главное управление по реализации нацпроектов

Фото: Главное управление по реализации нацпроектов

В селах Белая скала и Мичуринское Белогорского района Крыма торжественно открыли модульные фельдшерско-акушерские пункты, построенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ближайшее время новые ФАПы откроются еще в трех населенных пунктах района - селах Красногорье, Лечебное и Межгорье.

– Открытие пунктов первичной помощи позволит повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей вышеперечисленных сел и близлежащих населенных пунктов. Все ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием, медикаментами и мебелью, – передает Крымское информационное агентство со ссылкой на Главное управление по реализации национальных проектов.

Отмечается, что во всех фельдшерско-акушерских пунктах есть кабинет приема, процедурный и прививочный кабинеты, смотровой кабинет акушерско-гинекологического приема, стерилизационная и комната для хранения медикаментов. После получения всех необходимых разрешительных документов новые ФАПы откроют свои двери для первых пациентов.

Ранее сообщалось, что в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе поступило новое оборудование для реабилитации пациентов.

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