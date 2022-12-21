В Крыму не могут найти нового депутата Госдумы

Фото: crimea.gov.ru

Крымское региональное отделение партии «Единая Россия» не нашло возможных кандидатов на вакантное место депутата Госдумы после ухода Алексея Черняка.

- Очередь не стоит. Скажу откровенно, желающих я пока не встречал, чтобы кто-то пришел и сказал, что готов соревноваться на предварительном голосовании, - сообщил секретарь регионального отделения, председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, решение по кандидату в парламент от Крыма будет принято в январе.

Напомним, 3 сентября Госдума досрочно прекратила полномочия избранного в одномандатном округе в Крыму депутата-единоросса Алексея Черняка. Соответствующее постановление принято 13 сентября на заседании нижней палаты российского парламента. Тогда Черняк поблагодарил избирателей в своем Tg-канале и объяснил отставку тем, что в «это непростое время должен быть в Крыму», где прошла большая часть его жизни.

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