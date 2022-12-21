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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:47

Двоих жителей Керчи осудили за кражу 17 тысяч рублей из киоска «Мороженое»

Парни взломали врезной замок входной двери киоска, внутри которого нашли коробку с деньгами
Екатерина НАЗАРОВА
Приговор не вступил в законную силу

Приговор не вступил в законную силу

Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд вынес приговор двум парням из Керчи, обворовавших киоск «Мороженое» на 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, 28 июня этого года нетрезвые молодые люди взломали врезной замок входной двери киоска «мороженое ice Крым» в Комсомольском парке, после чего переложили из найденной внутри коробки деньги себе в рюкзак и убежали. Отмечается, что это не первая кража, совершенная парнями.

- Суд приговорил одного к двум годам девяти месяцам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второго к четырем месяцам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее севастополец сдал телевизор экс-любовницы в ломбард ради выпивки. Процесс похищения на камеру сняла дочь пострадавшей, которую злоумышленник подкараулил у дома.

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