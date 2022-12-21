Алушта отправила на передовую очередной гуманитарный груз

Фото: пресс-служба администрации Алушты, t.me/alushtaadmin

Из Алушты в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

– Очередной гуманитарный груз из Алушты отправлен нашим бойцам на передовую в зону выполнения специальной военной операции, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте наладили производство печек-буржуек для участников спецоперации. Печки изготавливают в городском центре для бездомных «Переправа».

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