В Ялте наладили производство печек-буржуек для участников спецоперации

Фото: t.me/yanina_pavlenko

В ялтинском центре для бездомных «Переправа» наладили производство печек-буржуек для участников специальной военной операции, первую партию отправят на передовую в ближайшее время. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– На изготовление одной (включая подготовку материала) нужно почти шесть часов работы. Цех организован на базе нашей организации «Переправа», а изготавливают печи те, кто там находится на реабилитации. Сейчас это в общей сложности семь человек. И им очень нужна помощь. Ждем сварщиков, также будем рады каждому, кто может подключиться к выполнению подсобных работ, – написала она в своем телеграм-канале.

Павленко напомнила, что в Ялте продолжается сбор гуманитарной помощи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в зону проведения специальной военной операции отправилась партия лекарств и предметов гигиены, а также инструменты. До этого бойцам передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи - бронежилеты и бронекаски, генераторы, бензопилы, тепловые пушки, теплое белье и одеяла.

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