Бородинское кольцо в Симферополе отремонтируют за 36 млн рублей

Бородинское кольцо на проспекте Победы в Симферополе капитально отремонтируют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бородинское кольцо на проспекте Победы в Симферополе капитально отремонтируют. Распоряжение главы Крыма об определении единственного подрядчика опубликовано на сайте правительства РК.

– Определить Акционерное общество «ВАД» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт проспекта Победы на участке Бородинского кольца со съездами в Симферополь, – говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Цена контракта – более 36 млн рублей, срок реализации – 30 декабря 2023 года.

Напомним, в настоящее время в Симферополе ведутся масштабные дорожные работы на улицах Пролетарской, Кавказской и Караимской, их намерены завершить в июне. В целом на ремонт дорог крымской столицы в 2022 году предусмотрено более 3,7 миллиардов рублей.

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