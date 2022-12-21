Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на проезд в транспорте Фото: Даниил ОПАРИН

21 декабря члены Совета Общественной палаты Крыма согласовали предложение перевозчиков в повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как передает КИА, в ходе заседания общественники заключили, что новые тарифы экономически обоснованы.

Так, стоимость проезда может увеличиться на 5 рублей: при оплате картой стоимость проезда составит 25 рублей, наличными - 30 рублей. На пригородном сообщении цена повысится на 2, 65 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Крыму повысились на 8,8%. Их индексация необходима для снижения негативных экономических факторов.

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