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НовостиЭкономика8 декабря 2022 10:04

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Крыму повысились на 8,8%

Их индексация необходима для снижения негативных экономических факторов
Екатерина НАЗАРОВА
В целом по Республике Крым повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря составило 8,8%

В целом по Республике Крым повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря составило 8,8%

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму с 1 декабря повысились тарифы на коммунальные услуги - в целом на 8,8%. Их индексация нужна для снижения негативных экономических факторов, включая последствия от санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции, пишет КИА.

Ранее КП-Крым писала, что тарифы на электроснабжение поднялись на 9%, газоснабжение - 2,8%, холодное водоснабжение и водоотведение - до 11,4% на каждый ресурс;

Ранее сообщалось, что страховка грузов в Крым подорожала почти вдвое. При этом в других регионах страны стоимость услуги не изменилась.

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