Как изменились цены на водоснабжение в Крыму с 1 декабря 2022 года

С 1 декабря в Крыму изменились тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 декабря в Крыму изменились тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Тарифы вырастут до 11,4% на каждый ресурс. С ценами для каждого населенного пункта можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 1 декабря в Крыму также выросли тарифы на электроснабжение – на 9%, газоснабжение - 2,8%, отопление - до 11,4% и обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,4%.

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