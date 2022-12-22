Подъезд к Феодосии от «Тавриды» в 2024 году расширят до четырех полос

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Подъезд к Феодосии от трассы «Таврида» в 2024 году расширят до четырех полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

К настоящему моменту завершен процесс проектирования участка дороги протяженностью 7,2 километра. К работе по капремонту намерены приступить в ближайшее время. В результате пропускная способность дороги будет увеличена до 17 тысяч автомобилей в сутки.

- Проект получил положительное заключение. В ходе капремонта дорога будет расширена с двух до четырех полос в 2024 году, - говорится в сообщении.

Напомним, автодорога «А-291 «Таврида» Керчь - Симферополь - Севастополь. Подъезд к городу Феодосии» проходит от трассы «Таврида» до курортного города. Она была передана в федеральную собственность 18 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Бородинское кольцо в Симферополе отремонтируют за 36 миллионов рублей. Срок реализации контракта - 30 декабря 2023 года.

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