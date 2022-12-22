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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:02

Аксенов поставил ультиматум отстающим в озеленении главам муниципалитетов

Все руководители муниципалитетов, которые не достигнут целевого показателя по обработке открытого грунта и озеленению, должны уволиться
Екатерина НАЗАРОВА
Спасти руководителей может наличие планов по озеленению, которые можно воплотить в жизнь

Спасти руководителей может наличие планов по озеленению, которые можно воплотить в жизнь

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал оставить должность всех руководителей муниципалитетов, которые не справятся с поставленным планом озеленения территорий.

- До 1 апреля все муниципалитеты, не достигшие целевого показателя по обработке открытого грунта и территории по озеленению, по лесному хозяйству, все руководители должны написать заявление и уволиться, - заявил Аксенов на совещании по проблемным вопросам Советского района 21 декабря.

По его словам, исключение будет сделано для тех, у кого будут готовые планы по озеленению.

Ранее глава республики на итоговом заседании Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского заявил о важности подготовки инженерных кадров в Крыму.

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