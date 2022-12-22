Крымчанку, всадившую нож в мужа на почве ревности, ждет суд

В Инкермане местная жительница на почве ревности нанесла ножевое ранение своему мужу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Инкермане будут судить местную жительницу, всадившую нож в мужа на почве ревности, сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

Днем между 54-летним мужчиной, ранее судимым за кражу, и его 59-летней супругой возникла очередная ссора из-за наличия у него любовной связи с другой женщиной.

- В ходе словесной перепалки глава семейства ударил супругу и ушел в другую комнату. Это разозлило женщину, она схватила кухонный нож, и нанесла несколько ударов в туловище обидчика, - говорится в сообщении.

Мужчина выжил, но попал в больницу. С места преступления был изъят нож. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму иностранец зарезал собутыльника и позвонил в полицию.

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