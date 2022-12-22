Ялтинец получил 12,5 лет колонии за половые преступления в отношении несовершеннолетних

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера) и части 3 статьи 30 - пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Покушение на иные действия сексуального характера») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в апреле прошлого года недалеко от одного из ялтинских хостелов нетрезвый подсудимый совершил «иные действия сексуального характера» в отношении незнакомой ему девочки 2012 года рождения.

– После чего он же совершил покушение на преступление сексуального характера в отношении девушки 2007 года рождения, которая оказала активное сопротивление злоумышленнику, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Инкермане будут судить местную жительницу, всадившую нож в мужа на почве ревности. Мужчина выжил, но оказался в больнице.

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