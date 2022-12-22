На набережной Ялты открылась праздничная ярмарка 22 декабря

Фото: Янина Павленко/Tg

На набережной Ялты открылась праздничная ярмарка, сообщила глава местной администрации.

- Уже вовсю идет продажа новогодних сувениров ручной работы от местных производителей: игрушки из дерева, фетра, кожи, кондитерские изделия, новогодние украшения, - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, постепенно разворачивается гастрономическая часть ярмарки, на которой представлены новогодние блюда - шашлыки, плов, овощи на гриле, глинтвейн, чай, блины и многое другое.

Напомним, в первой половине декабря в Симферополе успешно стартовал Предновогодний ярмарочный марафон. Следующая предпраздничная ярмарка пройдет 24 и 25 декабря. Адреса можно узнать здесь.

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