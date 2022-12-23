Как украсили Симферополь к Новому году 2023

Новогоднее дерево возле памятника Александру Пушкину. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь, как и все города Крыма, подготовился к новогодним праздникам - на улицах и площадях появилась радующие душу и глаза разноцветные огоньки. Пусть вся иллюминация прошлогодняя, но это не беда, ведь за 12 месяцев, наверняка, все благополучно забыли, как выглядели эти новогодние наряды.

Симферополь прихорашивается к зимним праздникам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Центр новогодья - площадь имени вождя всемирного пролетариата, где установили огромный искусственный символ нового года. Здесь же появилась фотозона в виде открытки. К Светлому Рождеству Христову соорудили вертеп.

Почта Деда Мороза пользуется популярностью у гостей и жителей Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Работает и почта Деда Мороза, куда заглядывают и дети, и взрослые.

Елочка, но калибром поменьше, радует великого Александра Пушкина, а вернее памятник всемирно известному поэту, на площади у драматического театра.

Светодиодная фигура выглядит очень привлекательно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эффектно смотрится и арт-объект в виде огромной игрушки-шара, где можно сделать отличный снимок на память.

Скоро наступит 2023-ий год! Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На площади Советской, у кинотеатра «Симферополь» стоят огромные светящиеся цифры «2023» - отличная шпаргалка для тех, кто забыл, какой будем встречать по счету год.

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