Как украсили Симферополь к Новому году 2023

Новогоднее дерево возле памятника Александру Пушкину.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Симферополь, как и все города Крыма, подготовился к новогодним праздникам - на улицах и площадях появилась радующие душу и глаза разноцветные огоньки. Пусть вся иллюминация прошлогодняя, но это не беда, ведь за 12 месяцев, наверняка, все благополучно забыли, как выглядели эти новогодние наряды.
Симферополь прихорашивается к зимним праздникам.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Центр новогодья - площадь имени вождя всемирного пролетариата, где установили огромный искусственный символ нового года. Здесь же появилась фотозона в виде открытки. К Светлому Рождеству Христову соорудили вертеп.
Почта Деда Мороза пользуется популярностью у гостей и жителей Симферополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Работает и почта Деда Мороза, куда заглядывают и дети, и взрослые.
Елочка, но калибром поменьше, радует великого Александра Пушкина, а вернее памятник всемирно известному поэту, на площади у драматического театра.
Светодиодная фигура выглядит очень привлекательно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эффектно смотрится и арт-объект в виде огромной игрушки-шара, где можно сделать отличный снимок на память.
Скоро наступит 2023-ий год!
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На площади Советской, у кинотеатра «Симферополь» стоят огромные светящиеся цифры «2023» - отличная шпаргалка для тех, кто забыл, какой будем встречать по счету год.
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