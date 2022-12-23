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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:24

В Крыму с 23 по 25 декабря будут «ловить» нетрезвых водителей

Акция проводится в целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Госавтоинспекция Крыма/Tg

Фото: Госавтоинспекция Крыма/Tg

В Крыму с 23 по 25 декабря будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике.

- В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП с тяжкими последствиями <...>, в период с 23 по 25 декабря на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на новогодние праздники. По словам первого замминистра транспорта РК Лукашенко, желающие могут планировать поездки для отдыха беспрепятственно.

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